Украина Платить за газ по завышенным платежкам не нужно, они незаконны — министр

2019-01-24 20:00 375

Платежки с завышенными тарифами на газ, которые пришли потребителям в январе, являются незаконными, платить по ним не нужно.

Об этом заявил министр социальной политики Андрей Рева в эфире одного из телеканалов, передает Экономическая правда.

Он уточнил, что речь идет о платежках абонентов, у которых не установлены счетчики, а газ используется для приготовления пищи.

«Все эти доплаты, которые незаконно начислили газосбыточные организации, не подлежат оплате», — сказал Рева.

«У нас есть три группы потребителей. Первая – те, которые используют газ комплексно, то есть для отопления дома, подогрева воды и приготовления пищи. Они имеют счетчики. Вторая группа – это те, кто использует газ для подогрева воды и приготовления пищи. У них почти на 75-80% установлены счетчики», — сказал Рева.

«Третья группа граждан – это те, кто пользуется газом только для приготовления пищи. Это основная по численности группа населения, хотя она потребляет 6-8% всего объема газа, но у них нет счетчиков», — пояснил министр.

Он подчеркнул, что газосбыточные организации насчитали потребителям доплаты незаконно, и они не подлежат оплате.

Рева также добавил, что согласно закону и тарифу, который был установлен, в состав тарифа включена стоимость установки счетчиков. И, соответственно, газосбыточная организация обязана была поставить газовые счетчики потребителям.

Рева отметил, что если абоненты осуществили оплату по платежкам с завышенным тарифом, они имеют право требовать возврата средств