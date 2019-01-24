Украина Синоптики рассказали, в каких областях ударят морозы до -20°

2019-01-24 21:30 309

В Украине в ближайшие сутки в большинстве областей, кроме юга, сохранится довольно холодная погода, морозы на севере и северо-востоке страны усилятся.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

Отмечается, что в западных регионах страны, а также в Винницкой, Житомирской, Одесской областях ночью и в восточных областях прогнозируется небольшой снег, в Карпатах - умеренный снег, днем в Одесской и Закарпатской областях – мокрый снег с дождем.

По данным синоптиков, на остальной территории без существенных осадков. На дорогах, кроме крайнего юга, местами гололедица. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Сообщается, что температура в северных регионах, а также в Черкасской, Полтавской и Харьковской областях ночью 12-17°, в Черниговской и Сумской областях 15-20°, днем 5-10° мороза; на остальной территории ночью 6-11° мороза, днем 2-7° мороза, на Закарпатье около 0°; на юге и в Приазовье ночью 0-5° мороза, днем 0-5° тепла, в Крыму ночью около 0°; днем 6-11° тепла.