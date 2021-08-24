Украина ОНЛАЙН Военный парад и марш Защитников на Крещитике и Майдане Независимости - прямая трансляция из центра Киева

2021-08-24 10:03

Празднование Дня Независимости Украины в Киеве начнется с возложения цветов к памятникам, памятным знакам и местам захоронений выдающихся деятелей украинского государства, борцов за независимость Украины в 20 веке, погибших участников Революции Достоинства, участников войны на Донбассе.

На Крещатике проходит военный парад. Он впервые начнется совместным выносом государственного флага Украины - украинскими военными и представителями стран-партнеров. Что можно увидеть сегодня на главной площади столицы и что произойдет впервые в истории - читайте ниже.

В 2021 году военный парад будет включать три колонны:

  • проход пешей колонны: участие представителей всех сил безопасности и обороны Украины, кинологических подразделений и делегатов от примерно 15 стран-партнеров; также запланировано выступление международного оркестра совместно с президентским оркестром;
  • проезд механизированной колонны: будут привлечены вооружение и военная техника сил безопасности и обороны Украины, а также военная техника стран-партнеров;
  • пролет воздушной колонны: впервые предполагается одновременно участие Воздушных сил, Сухопутных войск, Военно-морских Сил, Госпогранслужбы, Нацгвардии, Нацполиции, ГСЧС, ГП Антонов и государств-партнеров; а завершится парад пролетом боевых самолетов с пуском сигнальных ракет и дымами цвета государственного флага Украины.

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