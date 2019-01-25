Украина Гриценко сказал неправду о том, что уголовное дело в ГБР его не касается

2019-01-25 11:07 267

22 января ряд СМИ сообщили, что в ГБР открыли уголовное производство в отношении действий Гриценко на посту министра обороны, связанное со скандальной землей в Конча-Заспе, в отчуждении которой за бесценок журналисты ранее обвиняли экс-министра обороны. Однако уже 23 января пресс-служба Гриценко обнародовала опровержение этой новости, заявив, что это –  фейк, и производство не имеет никакого отношения к Гриценко. Но наша проверка показала, что пресс-служба Гриценко обнародовала неправдивую информацию – дело, о котором стало известно в СМИ, касается именно Гриценко и его действий на посту Министра Обороны.

СМИ, опубликовавшие новости о деле в отношении действий Гриценко, ссылались на выписку из ЕРДР по делу № 6201800000000020, открытому по ст. 364 ч.1. «Злоупотребление властью или служебным положением». В кратком изложении обстоятельств по этой дела в ЕРДР, отмечалось о том, что:

«Должностные лица Министерства обороны Украины в течение 2005 года выдали приказы о передаче военного имущества (целостных имущественных комплексов, военных городков на территории городов Киева и Одессы) государственному предприятию МОУ «Инвестжитло», чем изменили статус военного имущества на государственное, и в дальнейшем выдали разрешение на его реализацию, что привело к отчуждению указанного имущества в нарушении ст. 6 Закона Украины «О правовом режиме имущества в Вооруженных Силах Украины» без разрешения Кабинета министров Украины»

В выписке заявителем по этому делу была указана ОО «Центр расследование коррупционных схем».

Чтобы проверить, действительно ли это дело касается Гриценко, наша редакция отправила соответствующие запросы в ГБР и Заявителю по этому делу с просьбой прояснить ситуацию с противоречивыми сообщениями в СМИ и опровергнуть или подтвердить информацию о том, что в материалах уголовного производства речь идет именно о действиях Анатолия Гриценко.

Быстрый ответ от ГБР нам получить не удалось, но мы получили ответ от заявителя, который четко подтвердил, что по возбужденному уголовному делу по № 6201800000000020 речь идет именно о незаконных действиях Анатолия Гриценко.

Так, в ответе от «Центра расследования коррупционных схем» нам подтвердили, что выписка из ЕРДР не фейк, и что производство было возбуждено на основе проведенного ими расследования относительно незаконных действий Анатолия Гриценко.

В результате расследования в центре пришли к выводу, что действия Анатолия Гриценко имеют признаки преступления, поэтому и обратились с собранными материалами в ГБР.

Предоставленные в ГБР материалы расследования и доказательства содержали 77 листов и указывали на то, что в действиях Анатолия Гриценко были все признаки уголовного преступления.

Именно по этим материалам и было начато уголовное производство, о котором Анатолий Гриценко заявил, что не имеет к нему никакого отношения. Об этом центр получил официальный ответ от ГБР.

Таким образом, нам удалось подтвердить информацию о том, что в ГБР расследуются обстоятельства, по материалам которых обвиняется именно Анатолий Гриценко, и то, что пресс-служба самого «честного» кандидата в Президенты обнародовала ложную информацию, пытаясь манипулировать обстоятельствами дела и отбелить своего шефа.

Источник

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Гриценко со свитой отравляется на фестиваль тщеславия в Давос. А на избирательную кампанию нет денег?

2019-01-23 14:53 660

Появились новые схемы мошенничества с евробляхами - как не остаться без авто

2019-01-23 09:41 930

документ ГБР завело уголовное дело - Анатолию Гриценко грозит до трех лет

2019-01-22 13:33 1221

Боевики обстреляли грузовик ВСУ: пострадали 10 военных

2019-01-16 22:00 1119

Еще новости в разделе "Украина"

Арестованный в Киеве российский Boeing 737 уже выставили на продажу

2019-01-25 14:43 114

Коболев проговорился, почему Украина закупает значительно меньше газа

2019-01-25 13:42 204

В Херсонской области построят крупнейшую в Европе ветровую электростанцию

2019-01-25 12:41 222

Назначены дополнительные поезда к 8 марта - даты, номера и направления

2019-01-25 12:13 210
Все статьи раздела "Украина"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

Арестованный в Киеве российский Boeing 737 уже выставили на продажу 2019-01-25 14:43 114
Коболев проговорился, почему Украина закупает значительно меньше газа 2019-01-25 13:42 204
В Херсонской области построят крупнейшую в Европе ветровую электростанцию 2019-01-25 12:41 222
Назначены дополнительные поезда к 8 марта - даты, номера и направления 2019-01-25 12:13 210

Лента

15:14 Украинцы массово следуют примеру Коболева - выводят валюту за границу
14:43 Арестованный в Киеве российский Boeing 737 уже выставили на продажу
14:16 Форвард Гонсало Игуаин за 9 млн евро перешел на полгода в"Челси"
13:42 Коболев проговорился, почему Украина закупает значительно меньше газа
13:15 У Гройсмана раскрыли еще один нюанс с монетизацией субсидий
12:41 В Херсонской области построят крупнейшую в Европе ветровую электростанцию
12:13 Назначены дополнительные поезда к 8 марта - даты, номера и направления
11:45 В Минздраве готовятся объявить в стране эпидемию кори - что и как изменится
11:40 Водителей предупредили о гололеде и снежных ловушках
11:12 О чем договаривались в Давосе Порошенко и вице-председатель Китая