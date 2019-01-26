Мир Украинцы смогут посещать без виз еще одну Латиноамериканскую страну

2019-01-26 12:00 159

Украинцы смогут без виз посещать Уругвай с 15 февраля, – МИД. Соглашение между Кабинетом министров Украины и правительством Уругвая о взаимной отмене визовых требований вступает в силу 15 февраля 2019 года. Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины, – пишет 112.

“Граждане Украины, которые пользуются паспортами гражданина Украины для выезда за границу (биометрическими или обычными), могут находиться на территории Восточной Республики Уругвай не более 90 дней, который восстанавливается на другой срок в 90 дней. Граждане Уругвая, которые пользуются загранпаспортами, могут находиться на территории Украины в течение срока, не превышающего 90 дней в течение 180 дней”, – сообщает МИД Украины. Для пребывания на территории Уругвая сроком более 90 дней, независимо от цели путешествия, перед въездом на территорию этой страны необходимо получить визу в соответствующем дипломатическом представительстве или консульском учреждении, предупреждают дипломаты. Напомним, в Венесуэле задержали уже 500 человек.