Украина Супрун рассказала, с какой температурой украинцам можно вызывать "скорую помощь"

2019-01-27 10:00 183

 

Если у вас всего лишь невысокая температура - звоните семейному врачу, отметила исполняющая обязанности министра здравоохранения.

Скорую помощь следует вызывать только тогда, когда температура тела превышает 40 градусов, в случае сердечной боли или проблем с дыханием. Об этом исполняющая обязанности министра здравоохранения рассказала в интервью Радио Свобода, опубликованном в субботу, 26 января.

По ее словам, есть очень четкие причины, почему нужно вызывать "скорую", и когда "скорая" должна выезжать.

"Это когда есть температура более 40 градусов, или когда есть боль в сердце, или проблема дыхания и так далее. То, что было когда-то, что "скорая" оказывала услуги первичного звена, уже не будет продолжаться. Скорая помощь будет предоставлять экстренную медицинскую помощь. Очень правильно иногда диспетчера передают это на семейных врачей или на службу неотложных состояний. Но на самом деле нужно прежде всего позвонить своему семейному врачу, если есть температура", - сказала Супрун.

По словам и.о. министра здравоохранения, в случаях простуды, повышения температуры (даже до 39 градусов) пациент должен звонить своему врачу и решать все вопросы с ним.

"Если есть причина, почему врач должен приехать к своему пациенту, то они должны договориться, чтобы врач приехал. Если врач может по телефону дать совет, или если пациент может приехать к самому врачу, как необходимо, так они и договариваются", - пояснила Супрун.

Ранее в МОЗ сообщили, что время реагирования скорой помощи на вызов с момента получения уведомления и до первого контакта с пациентом составляет в среднем 8,5 минут.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Супрун уверяет, что люди с высшим образованием болеют гораздо реже остальных

2019-01-25 17:31 630

В Минздраве готовятся объявить в стране эпидемию кори - что и как изменится

2019-01-25 11:45 711

Грейпфрут может в 3-7 раз усиливать действие лекарств - Супрун

2019-01-23 22:00 1011

Субсидии деньгами выдадут только раз, за неделю до выборов, - экс-министр ЖКХ

2019-01-22 12:15 897

Еще новости в разделе "Украина"

В Минсоцполитики рассказали о пользе субсидий "живыми" деньгами

2019-01-27 11:00 45

Когда отступят морозы: синоптики уточнили свой прогноз

2019-01-27 10:30 75

Супрун рассказала, с какой температурой украинцам можно вызывать "скорую помощь"

2019-01-27 10:00 183

Ночевали с мертвым в палатке: туристов в Карпатах накрыла лавина

2019-01-26 13:30 705
Все статьи раздела "Украина"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

В Минсоцполитики рассказали о пользе субсидий "живыми" деньгами 2019-01-27 11:00 45
Когда отступят морозы: синоптики уточнили свой прогноз 2019-01-27 10:30 75
Супрун рассказала, с какой температурой украинцам можно вызывать "скорую помощь" 2019-01-27 10:00 183
Ночевали с мертвым в палатке: туристов в Карпатах накрыла лавина 2019-01-26 13:30 705

Лента

11:00 В Минсоцполитики рассказали о пользе субсидий "живыми" деньгами
10:30 Когда отступят морозы: синоптики уточнили свой прогноз
10:00 Супрун рассказала, с какой температурой украинцам можно вызывать "скорую помощь"
15:00 Трех пленных украинских моряков переводят в "Лефортово" - адвокат
14:30 Лукашенко позвонил Мадуро и предложил свою поддержку
14:00 Генетики определили, из-за чего некоторые люди едят и не толстеют
13:30 Ночевали с мертвым в палатке: туристов в Карпатах накрыла лавина
13:00 Протесты в Венесуэле: задержаны 500 человек
12:30 На выходных завалит снегом: синоптики сделали опасный прогноз
12:00 Украинцы смогут посещать без виз еще одну Латиноамериканскую страну