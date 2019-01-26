Украинцы в панике: ПриватБанк заявил об обновлении системы

Государственный банк "ПриватБанк" сообщил, что с помощью мобильного приложение и интернет-банкинг "Приват24" в 2019 году можно будет рестарт карты.
Об этом рассказал член правления банка Алексей Шабан.
В частности, он рассказал, что для получения новой личной карты банка теперь не придется выстаивать огромные очереди в финансовых учреждениях. С грядущим обновлением операционной системы можно будет все сделать в собственном смартфоне.
"Являясь клиентом банка, можно будет получить карту прямо в мобильный телефон, токенізувати ее и начинать платить. И только тогда, когда понадобится пластиковая карта - можно будет ее заказать и получить в отделении пластик", - сообщил Шабан.
Также он рассказал, что все необходимые действия для перевыпуска карт можно было сделать в мобильном приложении, где сначала необходимо будет зарегистрироваться.
После таких действий реальную карту можно будет забрать в отделении банка "ПриватБанк".