Украина Украинцы в панике: ПриватБанк заявил об обновлении системы

2019-01-27 14:00 84

 

Государственный банк "ПриватБанк" сообщил, что с помощью мобильного приложение и интернет-банкинг "Приват24" в 2019 году можно будет рестарт карты.

Об этом рассказал член правления банка Алексей Шабан.

В частности, он рассказал, что для получения новой личной карты банка теперь не придется выстаивать огромные очереди в финансовых учреждениях. С грядущим обновлением операционной системы можно будет все сделать в собственном смартфоне.

"Являясь клиентом банка, можно будет получить карту прямо в мобильный телефон, токенізувати ее и начинать платить. И только тогда, когда понадобится пластиковая карта - можно будет ее заказать и получить в отделении пластик", - сообщил Шабан.

Также он рассказал, что все необходимые действия для перевыпуска карт можно было сделать в мобильном приложении, где сначала необходимо будет зарегистрироваться.

После таких действий реальную карту можно будет забрать в отделении банка "ПриватБанк".

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