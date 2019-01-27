Украина Когда отступят морозы: синоптики уточнили свой прогноз

2019-01-27 10:30 51

 

В Украине ослабнут морозы, однако во многих областях страны ожидаются осадки.

Согласно данным Украинского гидрометцентра, в воскресенье, 27 января, холоднее всего на западе, центре и севере: от -1 до -6 градусов.

На юге и востоке будет теплее: до +2 градусов, а в Крыму до +5. В этих регионах вероятны дожди и мокрый снег.

При этом уже в понедельник, 28 января, осадков не прогнозируется ни в одной из областей. Также ожидается потепление от +1 до +3 градусов в центре и на западе, и до +7 на юге. Однако на востоке и севере будет холодно: от -2 до -8 градусов.

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