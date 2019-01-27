Украина На сколько в Украине вырастут цены на интернет

2019-01-27 14:30 288

 

Украинские интернет-провайдеры будут вынуждены поднять цены на интернет до середины 2019 года в среднем на 25%.

Об этом заявил председатель Интернет Ассоциации Украины Александр Федиенко в эфире телеканала «Украина».

«В среднем это (подорожание интернета — ред.) где-то до 25%. Это к середине 2019 года», — отметил он.

По словам Федиенко, интернет-провайдеры в Украине вынуждены будут прибегнуть к пересмотру тарифов вследствие инфляции.

«Происходит рост стоимости валюты. А мы покупаем интернет-трафик за валюту», — отметил он.

При этом, как отметил Федиенко, в Украине интернет в разы дешевле, чем в Европе.

«За тот пакет, за который наш гражданин платит 3-4 доллара, вы будете платить за рубежом примерно 20-22 доллара», — отметил он.

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