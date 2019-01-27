Украина Водителей предупредили о заснеженных дорогах и гололедице

2019-01-27 13:30 105

 

Автодороги государственного значения по состоянию на утро воскресенья, 27 января, в большинстве областей Украины местами заснижены. В Харьковской, Одесской, Кировоградской и Днепропетровской областях возникла гололедица, в Луганской области - снежный накат. Об этом сообщили в пресс-службе "Укравтодора".

"По состоянию на 07-00 ч. 27.01.2019 г. Осадки в виде снега наблюдались в Киевской, Сумской, Черкасской, Черниговской, Луганской, Полтавской, Харьковской, Винницкой, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Житомирской, Тернопольской и Черновицкой областях. Прирост снежного покрова 5-12 см. В Запорожской, Донецкой областях туман, местами небольшой дождь и туман. На остальной территории без осадков", - говорится в сообщении.

Состояние покрытия на а/д государственного значения в Тернопольской, Черновицкой, Волынской, Закарпатской, Ровенской, Хмельницкой, Киевской, Сумской, Черкасской, Черниговской, Кировоградской, Николаевской, Одесской и Винницкой областях заснеженное.

На территории Харьковской, Одесской, Кировоградской и Днепропетровской областях возникла гололедица, в Луганской области - снежный накат.

На перевальных участках дорог Ивано-Франковской области небольшой снег на других перевалах без осадков. Температура воздуха -5-10 °С.

В "Укравтодоре" отметили, что проезд всеми участками дорог государственного значения обеспечен, заторов не зафиксировано.

"27 января ночью в Винницкой, Житомирской, Киевской, Черниговской, Черкасской, днем в Полтавской, Сумской и Харьковской областях значительный снег (прирост снежного покрова 8-15 см), на дорогах гололедица, (уровень опасности, желтый)", - добавили в ведомстве.

Температура воздуха на большей части центральных, северных и западных областей от -2 до -8 ° С на юге колеблется от -2 до + 3 ° С.

Для оперативного обеспечения проезда по дорогам государственного значения дорожными организациями задействовано в работе 1337 единиц техники и 1801 рабочих.

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