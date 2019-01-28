Мир Майдан в Венесуэле: Гуаидо пытается подчинить себе армию диктатора Мадуро

2019-01-28 11:41 177

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуаидо, объявивший себя временным президентом страны, ведет тайные переговоры с военными и чиновниками для отстранения действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Как рассказал Хуан Гуаидо влиятельному изданию The Washington Post, это деликатный вопрос, связанный с личной безопасностью.

"Мы встречаемся с ними, но осторожно", – отметил Гуаидо.

Лидер оппозиции также подтвердил, что перед своим провозглашением он встречался с несколькими сенаторами США.

Напомним, 23 января в Венесуэле начались крупные антиправительственные акции. Лидер оппозиции Хуан Гуаидо провозгласил себя временным президентом. Его поддержали США и ряд других стран региона и мира. В ответ избранный президент Венесуэлы Николас Мадуро разорвал дипотношения с США, обвинив Вашингтон в организации госпереворота.