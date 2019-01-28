Украина Украинцы призывают Порошенко не идти в Президенты

2019-01-28 11:28 372

#ПетяНеИдиВПрезиденты - флешмоб с таким названием буквально взорвал в последние дни украинский сегмент Интернета. Пользователи соцсетей со всей станы призывают действующего Президента Петра Порошенко отказаться от выдвижения на второй срок.

По мнению украинцев, политик с таким высоким уровнем недоверия, как Порошенко, не может продолжать руководить страной.

Данную неблагоприятную ситуацию для президента люди объясняют его неспособностью вывести страну из экономического кризиса. Украинцы утверждают, что Порошенко только загоняет страну в долговую яму и занимается самопиаром.

«Наши дети в окопах, а его – в Верховной Раде и в Лондоне. Мы не можем заплатить за коммуналку, а он отдыхает на Мальдивах», - такого рода комментариями сопровождаются многочисленные репосты в социальных сетях.

Отметим, что согласно данным социологического опроса, уровень недоверия действующему президенту Украины находится на уровне 85%.

Как известно, при президентстве Порошенко Украина стала самой бедной страной Европы. Более того, пропасть между бедными и богатыми украинцами стала глубже. Также за последний год наша страна выпала из ТОП-50 самых инновационных стран в мире.

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