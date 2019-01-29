Мир Специалисты рассказали, чем опасно употребление граната

2019-01-29 21:00 216

Плоды граната обладают очень широким спектром полезных и оздоровительных свойств. Но, оказывается, даже этот замечательный продукт, содержащий в себе множество витаминов и антиоксидантов, может проявлять вредные для здоровья качества.

Специалисты рассказали о побочных эффектах, связанных с употреблением граната.

Гранат взаимодействует с лекарствами. Исследование ученых из Гарвардской медицинской школы свидетельствует: гранат способен ингибировать (отключать) действие фермента, важного для метаболизма лекарств. Кроме того, вещества гранатов способны вступать в соединения с компонентами лекарств, что чревато непредсказуемыми последствиями. В частности, гранат взаимодействует с такими лекарствами, как амитриптилин (амизол, элавил), дезипрамин (норпрамин), флуоксетин (прозак), ондансетрон (зофран), трамадол (ультрам), розувастатин (крестор). Также известна способность граната «вступать в контакт» с компонентами лекарств от высокого артериального давления. Людям, которые принимают медикаменты, ученые настоятельно советуют консультироваться с врачом, прежде чем употреблять гранаты и сок из них.

Гранат понижает давление. На первый взгляд свойство гранатов понижать уровень артериального давления – это плюс. Однако медики предупреждают: понижение может оказаться слишком значительным, и тогда это навредит здоровью. Людям с родным низким давлением или принимающим лекарства для снижения давления употреблять гранаты следует очень осторожно. Также не стоит есть гранаты тем, кому предстоит хирургическая операция.

Гранат провоцирует аллергию. Ученые говорят, что аллергия на гранаты встречается редко. Но у тех, кому не повезло, гранат может вызвать появление зуда, отеков, боли в животе и крапивницу, одышку и проблемы с дыханием. Женщинам во время беременности и кормления грудью специалисты рекомендуют не испытывать судьбу и отказаться от употребления как плодов граната, так и гранатового сока. Они отмечают, что вопрос аллергенной безопасности граната исследован недостаточно полно.

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