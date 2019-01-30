Мир Диктатор Мадуро создает для собственной защиты двухмилионную армию

2019-01-30 11:15 165

Диктатор Венесуэлы Николас Мадуро не намерен сдавать сосредоточенную в своих  руках власть без боя. Он объявил о создании в стране в ближайшее время свыше 50 тысяч подразделений народного ополчения. 

По его словам, до мая в Боливарианской республике появятся 2 млн ополченцев, задачей которых станет не позволить "североамериканской империи прикоснуться к пяди территории Родины".

Тем временем генеральный прокурор Венесуэлы Тарек Вильям Сааб обратился к Верховному суду с требованием запретить лидеру венесуэльской оппозиции и президента Национальной ассамблеи (парламента) Хуану Гуайдо, который объявил себя и.о. президента, выезжать из страны, а также заморозить его банковские счета, передает Reuters.

На защиту своего ставленника выступили Соединенные Штаты, которые признали его временно исполняющим обязанности президента Венесуэлы.

Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон в Twitter заявил о "серьезных последствиях" тем, кто хочет навредить Хуану Гуайдо.

Напомним, в стране гремят массовые протесты, на их волне председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента. Франция, Испания и Германия пригрозили признать его президентом, если Мадуро не объявит о досрочных выборах. Диктатор ожидаемо отклонил ультиматум, в стране началась масштабная зачистка несогласных.

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