Украина фото В Днепре расстреляли из гранатомета элитный внедорожник криминального авторитета

2019-01-30 11:43 174

В Днепре неизвестный выстрелом из ручного противотанкового гранатомета изувечил элитный автомобиль. Известно, что водитель и пассажир не пострадали.

Как сообщает пресс-служба Нацполиции в Днепропетровской области, инцидент произошел на перекрестке ул. Литейной и спуска Крутогорного.

Произошел взрыв автомобиля Toyоta Land Cruiser, в результате которого была сильно повреждена передняя часть машины.

По данным источников в полиции, бронированный внедорожник принадлежал известному в Днепре криминальному авторитету. В момент ЧП он якобы находился за рулем, но не пострадал, машина была добротно бронированной.

По факту взрыва открыто уголовное производство по ст. 15 ч. 2 п. 5 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (покушение на убийство).