Украина Отопительный сезон: В подземных хранилищах Украины осталось менее 36% газа

2019-02-01 13:16 282

Объем газа в подземных хранилищах Украины по состоянию на данное уменьшился до 11,388 млрд кубометров. Они заполнены на 36%.

Как свидетельствуют данные Укртрансгаза, за сутки из ПХГ Украины  было отобрано почти 84 млн куб. м газа.

Также в Украину за сутки поступило из Европы более 10 млн кубов газа: из Словакии – 7,16 млн куб. м, из Венгрии – 2,08 млн куб. м, из Польши – 1,30 млн куб. м газа.

Ранее стало известно, что Украина резко увеличила отбор газа из ПХГ. Менее чем за месяц из хранилищ выкачали более 2,3 млрд кубометров газа – на 550 млн больше, чем годом ранее.

По данным Нафтогаза, в прошлом году Украина впервые за пять лет увеличила потребление газа. По сравнению с 2017 годом было использовано на 1,3% газа больше.

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