Украина Сгоревший на Крещатике Центральный гастроном перестроят в ТРЦ

2019-01-30 14:13 168

Сгоревший во время масштабного пожара в 2017 году бывший Центральный гастроном на Крещатике могут превратить в торговый комплекс. Такую концепцию Консультативный совет по вопросам охраны культурного наследия рассмотрел и одобрил в ноябре 2018 года.

По информации Департамента охраны культурного наследия, внешний вид здания практически не изменится.

Также Консультативный совет предложил компании при дальнейшем проектировании не допустить негативное влияние объекта проектирования на расположенные рядом объекты культурного наследия.

Здание на улице Крещатик 40/1 еще в 2009 году занесли в госреестр как памятник архитектуры и градостроительства истории местного значения. Позже появилась информация, что владелец сгоревшего дома на Крещатике планирует провести его реставрацию. После реставрации в здании хотели открыть отель. Сейчас идет речь о торговом комплексе.

Виктория ГОРОВАЯ.