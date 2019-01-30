Политика "Те украли и эти украли" - Гройсман отменяет завышенные в три раза тарифы на газ для населения

2019-01-30 12:16 240

На сегодняшнем заседании Кабмин Гройсмана разруливает спорную ситуацию с завышенными в три раза нормами газа для населения. Чиновники решили вернуть газовую норму 3,3 кубометра на человека для потребителей без счетчиков. Об этом  сообщил премьер-министр Владимир Гройсман в ходе заседания.

Напомним, в ноябре 2018 года Верховный Суд отменил действие установленных Кабмином в 2016 году норм потребления газа для потребителей. В связи с этим потребители без счетчиков получили платежки в соответствии с постановлением Кабмина №619 от 1996 года с более высокими нормами потребления. Эти нормы составляют 9,8 куб. м (газовая плита с централизованным горячим водоснабжением), 18,3 куб. м (газовая плита без централизованного горячего водоснабжения) и 23,6 куб. м соответственно (газовая плита и водонагреватель). 

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Даже известный своим заявлением о том, что украинцы нищие, поскольку слишком много едят, министр Андрей Рева официально сказал, что платить по новым завышенным платежкам украинцы не должны.

"Мы возвращаемся к норме, - было 3,3 кубических метров на одного человека. Почему сегодня человек должен платить 9,8 кубометра? - Это в три раза больше, чем они потребляют. Поэтому мы возвращаемся к норме. Было 3,3 - будет 3,29 – на 0,1 меньше. Таким образом, чтобы люди платили справедливую цену… Эти нормы сегодня будут утверждены", - сообщил Гройсман.

При этом премьер также отметил, что по завышенным нормам можно не платить.

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Кроме того, Кабмин решил возложить установку счетчиков газа населению на Нафтогаз, вместо облгазов.

"Все должны быть заинтересованы, чтобы было четко просчитано, кто и сколько газа потребляет в Украине. А не так, как сегодня, газовщики друг на друга начинают списывать объемы. Эти говорят: те украли, а те говорят: эти украли. Чтобы никто ничего не крал, необходимо просто и элементарно сделать учет. Значит, нам нужен счетчик", - заявил он.

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"Чья это задача? Это задача того, кто поставляет газ, кто производит газ. И одним из пунктов, которые мы сегодня примем, будет решение о том, чтобы рекомендовать Нафтогазу Украины обеспечить всех граждан Украины бесплатными счетчиками.

Более того, там есть пункт, чтобы Минэкономики учли деньги, которые будут использованы Нафтогазом на установку счетчиков, в финансовом плане Нафтогаза", - сказал Гройсман.

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