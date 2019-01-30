Украина В Николаеве у здания суда расстреляли двух человек

2019-01-30 16:30 423

 

СМИ пишут, что у входа в здание неизвестный выстрелил в людей из охотничьего карабина Сайга.

На выходе из Ленинского районного суда в Николаеве неизвестный расстрелял двух человек. Об этом в среду, 30 января, сообщают НикВести.

По словам очевидцев, мужчина и женщина вышли из здания суда. В это время по ним начал стрелять неизвестный. Женщина погибла на месте, мужчина скончался в карете скорой помощи.

Украинская правда со ссылкой на спикера Нацполиции Ярослава Тракало пишет, что мужчину, расстрелявшего супругов у суда, задержали.

Проводятся следственные действия, на месте происшествия находится руководство Николаевского главка полиции.
Как отмечает издание Преступности.НЕТ, инцидент произошел из-за одного из дел, которое рассматривал суд 30 января. Судились одесситы и николаевцы, при этом вторые проиграли и должны были выплатить определенную сумму одесситам.

Конфликт между сторонами возник возле здания суда, николаевец достал из машины карабин и несколько раз выстрелил в одесситов - мужчину и женщину.

 

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