Украина Украинцев предупредили о масштабных сбоях в работе Интернета

2019-01-30 18:00 204

 

В пятницу, 1 февраля, произойдет обновление обеспечения на серверах, которое связано с обработкой DNS-запросов, что может привести к трудностям в работе ресурсов, которые не поддерживают EDNS. Об этом сообщается на сайте DNS flag day.

Отметим, что расширение EDNS0, придуманное около 20 лет назад, позволяет увеличить возможности DNS. Например, подтверждать легитимность DNS-сервера, с которого приходит запрос на сайт. На сегодня серверов без поддержки EDNS осталось не более 10%, и именно те ресурсы, которые не работают с этими серверами, пострадают в результате обновления.

Инициировали обновление ключевые DNS-провайдеры, такие как Google, Cisco, CloudFlare. Их целью является убрать устаревшее оборудование и технологии.

Чтобы узнать, поддерживает ли ваш ресурс EDNS, можно пройти быструю проверку на сайте DNS flag day — в специальное поле необходимо ввести адрес. Если же сайт не поддерживает расширение, то после обновления его работа будет затруднена.

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В Николаеве у здания суда расстреляли двух человек 2019-01-30 16:30 423
Сгоревший на Крещатике Центральный гастроном перестроят в ТРЦ 2019-01-30 14:13 231

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