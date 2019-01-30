Украина Рева назвал сумму, которую будут получать родители на оплату услуг няни

2019-01-30 20:30 96

В Украине с 1 января 2019 года семья с ребенком не старше трех лет сможет получать 1626 гривен ежемесячно на оплату услуг няни.

Семья, в которой родился ребенок, будут ежемесячно получать 1626 гривен на оплату услуг няни. На это в украинском бюджете предусмотрено 500 миллионов гривен. Об этом в ходе заседания Кабмина заявил министр соцполитики Андрей Рева.

По его словам, ежемесячно родители, независимо от того работают они или нет, смогут получать 1626 грн как компенсацию за оплату услуг няни. Эти доплаты будут пересматриваться каждый год в соответствии с прожиточным минимумом.

Также Рева разъяснил алгоритм оформления услуги муниципальной няни.

Так, родители самостоятельно выбирают няню, подписывают с ней договор, который не требует нотариального заверения. Далее подают заявку в органы соцзащиты. Лицо, предоставляющее услуги няни, должно быть зарегистрировано как ФОП, что, по мнению министра, будет способствовать официальному трудоустройству нянь и их пенсионному обеспечению в будущем. Также няня может зарегистрироваться как предприниматель в электронной системе и зарегистрировать счет, на который будет получать оплату за свои услуги.

В свою очередь премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что программа «Муниципальная няня». направлена на поддержку деторождения в Украине.

«В каждой семье должны рождаться дети. Желательно двое», — сказал он.

В среду, 30 января Кабинет министров Украины внес ряд изменений в порядок проведения экспертизы набора продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг для определения прожиточного минимума.

Постановление «О внесении изменений в порядок проведения научно-общественной экспертизы набора продуктов питания, набора непродовольственных товаров и набора услуг для установления прожиточного минимума» утверждено в ходе заседания КМУ.

Согласно документу правительства, в комиссию для определения прожиточного минимума будут включены представители центральных органов исполнительной власти, главы структурных подразделений Министерства охраны здоровья, Министерства социальной политики, Министерства финансов, Министерства экономического развития и торговли и других ведомств.