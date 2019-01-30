Мадуро сказал, что Россия каждый месяц свозит в Венесуэлу оружие

Отстраненный президент Венесуэлы Николас Мадуро отметил, что в страну ежемесячно прибывает российское вооружение высокого уровня
Об этом Мадуро рассказал в интервью российскому изданию РИА Новости.
«В части военного сотрудничества у нас есть российская техника высокого уровня, современные системы вооружений есть в Венесуэле, они хорошо развернуты», — заявил Николас Мадуро.
Мадуро добавил, что военный персонал прошел подготовку в России.
Отстраненный президент заявил, что в страну российское военное оружие прибывает ежемесячно.
«Оно прибывает ежемесячно, каждый месяц есть сотрудничество. И это нормально, здесь нет ничего экстраординарного».