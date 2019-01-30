Мир Мадуро сказал, что Россия каждый месяц свозит в Венесуэлу оружие

2019-01-30 21:00 180

Отстраненный президент Венесуэлы Николас Мадуро отметил, что в страну ежемесячно прибывает российское вооружение высокого уровня

Об этом Мадуро рассказал в интервью российскому изданию РИА Новости.

«В части военного сотрудничества у нас есть российская техника высокого уровня, современные системы вооружений есть в Венесуэле, они хорошо развернуты», — заявил Николас Мадуро.

Мадуро добавил, что военный персонал прошел подготовку в России.

Отстраненный президент заявил, что в страну российское военное оружие прибывает ежемесячно.

«Оно прибывает ежемесячно, каждый месяц есть сотрудничество. И это нормально, здесь нет ничего экстраординарного».