Мир Всем тихо, ато Трамп нападет! - Диктатор Мадуро запугивает страну атакой армии США

2019-01-31 10:11 189

Диктатор Венесуэлы Николас Мадуро выпустил экстренное видеообращение, в котором предупредил венесуэльцев о риске военной интервенции США.

"Мы не допустим, чтобы Латинская Америка стала вторым Вьетнамом. Если США стремятся провести интервенцию, то они получат наихудший для них из всех возможных вариантов повторения Вьетнама", − отметил Мадуро.

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Венесуэльский диктатор также обратился к американцам с просьбой помочь ему остановить президента США Дональда Трампа.

"Я прошу вашей поддержки, чтобы отразить вмешательство администрации Дональда Трампа, которая пытается сделать из моей родины Вьетнам в Латинской Америке. Не допустите этого!", − подчеркнул глава государства.

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Мир

Всем тихо, ато Трамп нападет! - Диктатор Мадуро запугивает страну атакой армии США 2019-01-31 10:11 189
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