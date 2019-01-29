Политика У Трампа заявили, что не станут посылать армию для свержения режима Мадуро

2019-01-30 07:10 210

У Трампа заявили, что Пентагон не готовит отправку военнослужащих в Колумбию или Венесуэлу.

Как сообщил телеканал NBC со ссылкой на трех высокопоставленных сотрудников оборонного ведомства, США не перебрасывают к этим странам ни военнослужащих, ни военную технику или снаряжение.

Вопрос о возможной отправке американского контингента в Колумбию или Венесуэлу возник после того, как советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон появился на брифинге в Белом доме с блокнотом, в котором отчетливо видна запись "пять тысяч военных − в Колумбию".

Кроме того, в Белом доме не дали объяснений по поводу возможности переброски войск в Колумбию, но при этом напомнили, что Вашингтон рассматривает все возможные варианты решения венесуэльского кризиса.

Напомним, США признали законным лидером Венесуэлы самопровозглашенного оппозиционера Хуана Гуаидо. В результате диктатор Николас Мадуро сразу же разорвал дипломатические отношения со Штатами. 

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