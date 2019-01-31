Мир Мадуро приказал молчать! - в Венесуэле прошли массовые аресты и депортации журналистов

2019-01-31 12:46 156

Испанское информагентство EFE сообщило о задержании трех своих корреспондентов в Венесуэле. Это произошло в ходе противостояния представителей власти и оппозиции.

"Венесуэльские власти задержали трех журналистов из агентства EFE в Каракасе", – говорится в сообщении, опубликованном в Twitter агентства.

Ранее агентство заявило о пропаже своего колумбийского фотокорреспондента Леонардо Муньоса. Он находился в Каракасе, откуда освещал кризис в Венесуэле. Вместе с ним пропал его венесуэльский водитель Хосе Салас.

Также Еuronews сообщил со ссылкой на посольство Франции в Венесуэле о задержании двух французских журналистов. Отмечается, что Франция запросила право на консульскую защиту в соответствии с Венской конвенцией и право на посещение.

По данным Национального союза работников прессы Венесуэлы (SNTP), выяснилось, что сотрудники французского телеканала TMC Пьер Кайе и Батист де Монтье, а также их венесуэльский продюссер находятся в президентском дворце Мирафлорес.

Кроме того, в Каракасе были задержаны двое сотрудников Национального телевидения Чили (TVN) – Родриго Перес и Гонсало Бараона, а также сопровождавший их гражданин Венесуэлы. Через 12 часов венесуэльца отпустили. А чилийцев должны депортировать после 14 часов содержания под стражей. Переса и Бараону обвинили в нарушении "зоны безопасности".

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