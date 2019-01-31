Мир Маргарет Тэтчер в новом сериале Netflix сыграет культовая агент Скалли

2019-02-01 19:34 174

Звезда "Секретных материалов" Джиллиан Андерсон присоединилась к актерскому составу телевизионного сериала "Корона" от Netflix, рассказывающего о королеве Великобритании Елизавете II и ее семействе.

По данным Deadline, в третьем сезоне проекта актрисе предстоит сыграть роль премьер-министра Маргарет Тэтчер.

Маргарет Тэтчер возглавляла правительство Великобритании с 1979 по 1990 год. Она была первой женщиной, занявшей пост премьер-министра в истории страны. Получила прозвище Железная леди за воплощение целого ряда консервативных преобразований, способствовавших в итоге экономическому росту. Премьерство Тэтчер стало самым продолжительным в двадцатом столетии.

Премьера третьего сезона "Короны" состоится в 2019 году. События в сериале будут разворачиваться во временном периоде с 1964 года по 1970 годы.

Напомним, королеву сыграет лауреатка премии "Золотой глобус" Оливия Колман. Netflix представил первый кадр с Оливией Колман в роли британской королевы Елизаветы II. Актер Тобайас Мензис, известный по "Игре престолов", сыграет принца Филиппа. Сестру королевы принцессу Маргарет сыграет Хелена Бонэм Картер, фото со съемок уже также появилось в сети (в первых сезонах сериала эту роль исполняла Ванесса Кирби).

К актерскому составу также присоединились Джош О’Коннор и Марион Бейли - они заменят Джулиана Бэринга и Викторию Хэмилтон. О’Коннору предстоит сыграть молодого принца Чарльза, а Бейли досталась роль Королевы-матери.

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