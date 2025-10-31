Політика Президент Південної Кореї подарував Дональду Трампу копію золотої корони з гробниці Чхонмачонг

2025-10-31 08:28

Президенту США Дональду Трампу президент Південної Кореї Лі Чже Мьон подарував копію золотої корони з давнього корейського королівства та вручив йому найвищу державну нагороду, повідомляє Yonhap.

Зазначається, що церемонія відбулася у Національному музеї міста Кьонджу на південному сході країни - колишній столиці королівства Сілла (57 р. до н. е. – 935 р. н. е.). Репліка золотої корони з гробниці Чхонмачонг була представлена Трампу під час офіційного вітання.

За нову довіру та дружбу між Південною Кореєю і Сполученими Штатами, - сказав Лі, передаючи Трампу корону, упаковану в скляну коробку.

Оригінал цієї корони, знайдений археологами у 1973 році в гробниці Чхонмачонг у Кьонджу, вважається шедевром стародавньої корейської металургії.

Президент Лі також вручив Трампу Великий орден Мугунхва - найвищу нагороду країни - на знак визнання його внеску в мир на Корейському півострові та його постійної ролі у підтримці миру. Це перший випадок, коли президент США отримав таку нагороду.

subscriber subscriber

Еще по теме

Сі запевнив Трампа, що Китай впевнений у своїй економіці та в здатності протистояти будь-кому

2025-10-31 10:27

Трамп планує створити принципово новий військовий флот для потенційного протистояння Китаю

2025-10-28 12:27

Голова МЗС Угорщини Петер Сіярто звинуватив ЗМІ у спробах зірвати зустріч Трампа і птн у Будапешті

2025-10-23 10:27

Дональд Трамп виявився одним із найбільших інвесторів у криптовалюту у світі

2025-10-17 14:39

Еще новости в разделе "Політика"

Сі запевнив Трампа, що Китай впевнений у своїй економіці та в здатності протистояти будь-кому

2025-10-31 10:27

Президент Південної Кореї подарував Дональду Трампу копію золотої корони з гробниці Чхонмачонг

2025-10-31 08:28

Санкції США призвели до зупинки нафтових танкерів із "тіньового флоту" рашистів

2025-10-29 16:47

Попереджувальний постріл Трампа: США запровадили санкції проти нафтового сектору рашистів

2025-10-29 08:24
Все статьи раздела "Політика"

Політика

Сі запевнив Трампа, що Китай впевнений у своїй економіці та в здатності протистояти будь-кому 2025-10-31 10:27
Президент Південної Кореї подарував Дональду Трампу копію золотої корони з гробниці Чхонмачонг 2025-10-31 08:28
Санкції США призвели до зупинки нафтових танкерів із "тіньового флоту" рашистів 2025-10-29 16:47
Попереджувальний постріл Трампа: США запровадили санкції проти нафтового сектору рашистів 2025-10-29 08:24