Мир Сделка на $2,25 миллиарда: Южная Корея создает единую судостроительную компанию

2019-01-31 15:08 123

Компания Hyundai Heavy Industries, являющаяся крупнейшей судостроительной компанией Южной Кореи, объявила о сделке по объединению с Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering Co. 

Объединение компаний состоится путем выкупа доли Daewoo Shipbuilding у Корейского банка развития, являющегося владельцем ее контрольного пакета.

Кроме того, к сделке вероятно присоединится Samsung Heavy Industries.

Таким образом, все три южнокорейские судостроительные компании будут объединены в рамках одной корпорации. В результате, совокупно будут контролировать более 20% мирового рынка. Для сравнении: вторая крупнейшая в мире судостроительная компания – японская Imabari Shipbuilding сейчас контролирует 6,6% рынка.

Общая сумма сделки ориентировочно составит $2,25 миллиардов (2,5 триллионов корейских вон).

Указанная сделка будет способствовать росту конкурентоспособности судостроения Южной Кореи. С одной стороны, это важно для национального экспорта, который составляет около 7% в общей структуре торговли. Но с другой стороны, это укрепление позиций на рынке по защите от своих основных конкурентов – судостроителей Китая и Сингапура.

Отметим выгодный международный контекст для заключения сделки на фоне устойчивой тенденции к посткризисному восстановлению мирового судостроения.

Что касается источника денег, которые Hyundai Heavy Industries использует для проведения сделки, то это Саудовская Аравия. Компания Saudi Aramco параллельно проводит сделку по выкупу доли Hyundai Oilbank за 1,8 триллионов корейских вон.

Игорь ШЕВЫРЕВ.

 

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