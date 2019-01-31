Украина Заробитчане перевели в Украину $11 млрд за год

2019-01-31 16:30 186

Денежные переводы от трудовых мигрантов увеличились примерно на 1,7 миллиарда долларов за прошлый год.

В прошлом году денежные переводы в Украину от заробитчан выросли до 11 миллиардов долларов, заявила первый замглавы Национального банка Екатерина Рожкова в четверг, 31 января, сообщает Интерфакс-Украина".

"В прошлом году объем таких поступлений составил около $11 млрд", - сказала она.

По словам Рожковой, Нацбанк ожидает замедление роста поступлений в 2019 году на фоне охлаждения миграционных процессов. В то же время центробанк ожидает дальнейший номинальный рост доходов трудовых мигрантов.

Отметим, денежные переводы заробитчан в 2016 году составили $7,5 млрд, в 2017 году возросли до $9,3 млрд.

Отметим, по данным Минсоцполитики, на постоянной основе за границей работает 3,2 миллиона граждан Украины, временно - от 7 до 9 млн человек.

Согласно обзору Global Economy Watch, в 2019 году Украина потеряет почти 1,5% трудовых ресурсов и станет мировым лидером по данному показателю.