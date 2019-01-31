Мир Европарламент признал Гуайдо временным президентом Венесуэлы

2019-01-31 17:00 126

 

Европейский парламент признал Хуана Гуайдо законным временным президентом Венесуэлы в соответствии с Конституцией страны. Об этом говорится в принятой в четверг резолюции.

Депутаты Европарламента призвали главу дипломатии ЕС Федерику Могерини и государства-члены также признать Гуайдо "единственным законным временным президентом страны, пока не будут созваны новые свободные, прозрачные и достоверные президентские выборы для восстановления демократии".

"Депутаты Европарламента осуждают жестокие репрессии и насилие, которые приводят к гибели людей, и требуют от де-факто венесуэльских властей прекратить все нарушения прав человека, привлечь виновных к ответственности и обеспечить полное уважение всех основных свобод и прав человека", - говорится в резолюции.

В резолюции, принятой 439 голосами против 104, депутаты подтвердили свою полную поддержку Национальной Ассамблеи Венесуэлы, "полномочия которой необходимо восстановить и уважать, включая права и безопасность ее членов".

"После признания Хуана Гуайдо ЕС и его государства-члены также должны признать представителей, назначенных легитимной властью", - отметили евродепутаты.

Напомним, лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом после того, как по всей стране прокатились многотысячные акции протеста против президента Николаса Мадуро. Гуайдо поддержали США и многие латиноамериканские страны.

На прошлой неделе ЕС призвал как можно скорее провести досрочные выборы в Венесуэле, в противном случае пообещал признать лидера оппозиции в качестве руководителя страны.

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