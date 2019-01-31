Мир Появилось расписание магнитных бурь на февраль 2019 года

2019-01-31 17:30 153

Метеочувствительным людям важно знать, когда именно начнутся магнитные бури, чтобы подготовиться к ним и свести к минимуму их отрицательное влияние на здоровье. Эксперты сайта dailyhoro.ru предлагают познакомиться с прогнозом на последний месяц зимы, чтобы избежать проблем с самочувствием.

Магнитная буря 1 февраля

Первый день февраля будет омрачен сильной вспышкой на Солнце. Солнечная активность будет крайне агрессивной, а значит, метеочувствительным людям важно соблюдать осторожность во всем. Приближение бури многие почувствуют заранее, и уже в конце января стоит избегать переутомления, чтобы не усугубить свое самочувствие.

Магнитная буря повлияет не только на метеозависимых людей. Из-за сильной вспышки на Солнце появится раздражительность, головные боли и апатия. Астрологи рекомендуют избегать конфликтов и больше отдыхать.

Сохранить самочувствие и настроение в норме можно с помощью расслабляющих ванн с эфирными маслами. 1 февраля стоит избегать жирной и соленой пищи, пить побольше больше жидкости, отказаться от вредных привычек. Правильный распорядок дня и легкие физические нагрузки помогут подержать организм в тонусе.

Магнитная буря с 19 по 21 февраля

В конце месяца Солнце вновь будет агрессивно, и на этот раз буря будет продолжаться в течение трех дней. Самая сильная вспышка прогнозируется на 20 февраля. Ученые предупреждают о проблемах с концентрацией внимания. Особую осторожность нужно соблюдать тем, чья профессия связана с поездками.

Во время магнитной бури могут начаться проблемы со сном, что отрицательно повлияет на настроение и самочувствие. Можно использовать травы, которые мягко воздействуют на организм, помогают расслабиться и уснуть. При сильном недомогании необходимо обратиться к врачу.

В течение трех дней всем без исключения важно поддерживать позитивный настрой, избегать стрессовых ситуаций.