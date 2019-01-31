Украина Кабмин добавил важный пункт в форму заявления на получение субсидии

2019-01-31 20:30 246

В системе подачи заявления на начисление субсидий в денежной форме – то есть, монетизацию субсидий, появились существенные изменения. Министерство соцполитики утвердили приказом от 8 января 2019 года новую форму заявлений, которая вступает в силу со дня официальной публикации.

Украинцы теперь будут подавать заявление о назначении субсидии в денежной форме через акционерное общество «Ощадбанк». В связи с монетизацией субсидий их ждут важные изменения, которые коснуться не только формы, но и содержания – форма для заявления на субсидии также изменится и в нее добавили важное условие.

Теперь каждый, кто хочет подать заявление на монетизацию субсидий, обязан в заявлении указать номер мобильного телефона.

Однако, новая форма заявления на субсидию – далеко не последняя преграда для желающих монетизировать льготы. В Кабинете министров решили существенно пересмотреть правила начисления льгот и проверки пользователей. Причем, проверку будут осуществлять в три этапа.

К таким действиям правительство побудило огромное число нарушителей среди получателей субсидий, которые пользовались льготами незаконно. Поэтому теперь Кабмин решил ужесточить не только правила получения, но и проверку – к примеру, третий этап проверки предусматривает верификацию и спустя три года после того, как человеку уже отменили субсидию.

В свою очередь, в парламентском комитете социальной политики, занятости и пенсионного обеспечения заявили, что знакомы с проектом правительства о верификациях и уже готовят свои замечания к законопроекту, которые немного видоизменят процедуру, предлагаемую Кабмином.

К проверке подключился и Минфин, который сообщил, что при проверке субсидиантов будут учитываться данные о нелегальной работе или «зарплатах в конвертах», которую тот получает. Таким образом в Министерстве финансов собираются сократить число теневого заработка в Украине.