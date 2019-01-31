Мир Когда нужно прекращать пить кофе: пять опасных симптомов организма

2019-01-31 18:30 261

 

Некоторые люди совсем не могут жить без кофе – просыпаются лишь от его запаха, а для нормальной жизни им в день нужно сразу три-четыре чашки. Увы, но и с кофе есть предел. Рассказываем, когда с «черным золотом» следует завязывать.

Кофе не зря называют «черным золотом» - этот напиток не только бодрит и тонизирует нас. Он также очень полезен для тонуса и кожи, да и в целом – помогает нам радоваться жизни. Однако, стоит прислушаться к своему организму и если вы чувствуете или наблюдаете в себе один или несколько следующих симптомов, значит – от кофе временно (а может и постоянно) придется отказаться.

Боль в животе

Некоторые соединения кофе активизируют выработку желудочного сока. Это негативно воздействует на состояние слизистой, возникают болезненные ощущения. Кроме того, кофе может послужить причиной развития гастрита и язвенных заболеваний. Еще от кофеина возникают спазмы брюшных мышц, и при этом низ живота может ощутимо «выкручивать».

Учащенное сердцебиение

Оно также указывает на невосприимчивость кофе. На него обязательно стоит обратить внимание и завязать с напитком, иначе в работе сердца могут начаться серьезные сбои.

Диарея

Если часто употребляете кофе, а других очевидных причин для частого посещения уборной нет, наверное, дело именно в нем.

Тремор (дрожание)

Кофе бодрит, тонизирует, но может и навредить. Например, в случае повышенной чувствительности к кофеину или при злоупотреблении кофе. Следует либо уменьшить дозу, а может, и вовсе отказаться от напитка, хотя бы на время.

Головная боль

Заядлый кофеман может быть с этим неприятным явлением знаком. Особенно если не выпивает ежедневную норму воды, которая особенно нужна таким людям. Помимо головной боли, их может еще настичь упадок сил.

Ранее мы рассказывали, какие симптомы могут рассказать о больших проблемах со здоровьем и возможной онкологии. Выяснилось, что некоторые признаки рака могут быть совсем неожиданными. Например, царапины или незаживающие ранки, измененное дыхание и даже родинки – все это укажет вам на возможную опасность.

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