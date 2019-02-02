Ольга Богомолец попала в аварию в Одессе

Вечером в пятницу, 1 февраля, в Одессе произошла авария с участием автомобиля народного депутата Ольги Богомолец. Об этом сообщил советник начальника Главного управления Национальной полиции в Одесской области Руслан Форостяк на своей странице в Facebook.
По словам советника, обошлось "без пострадавших и без серьезных последствий".
Также он отметил, что ДТП произошло из-за нарушения правил дорожного движения водителем внедорожника, в котором находилась Богомолец. Он допустил столкновение с другим автомобилем.
"На виновника составлен административный протокол, другая сторона претензий не имеет", - подчеркнул Форостяк.