Украина Ольга Богомолец попала в аварию в Одессе

2019-02-02 14:30 225

Вечером в пятницу, 1 февраля, в Одессе произошла авария с участием автомобиля народного депутата Ольги Богомолец. Об этом сообщил советник начальника Главного управления Национальной полиции в Одесской области Руслан Форостяк на своей странице в Facebook.

По словам советника, обошлось "без пострадавших и без серьезных последствий".

Также он отметил, что ДТП произошло из-за нарушения правил дорожного движения водителем внедорожника, в котором находилась Богомолец. Он допустил столкновение с другим автомобилем.

"На виновника составлен административный протокол, другая сторона претензий не имеет", - подчеркнул Форостяк.