Украина По 1,5 тысячи: за что и кто из украинцев столько получит

2019-02-03 10:30 651

В Украине четыре миллиона субсидиантов с марта будут получать "на руки" примерно по 1,5 тыс. грн. Так, Кабинет министров якобы принял политическое решение перейти на полную монетизацию уже в этом году.

"Сегодня у нас 4 миллиона получателей субсидий, средний размер субсидии составляет 1,5 тыс. грн. То есть 6 млрд грн в месяц мы будем выдавать наличными", – передают слова министра соцполитики Андрея Ревы в пресс-службе ведомства.

Коснется новшество тех, кто оформил скидку до октября 2018-го (перед началом отопительного сезона). Если обратились за субсидией позже, получать "скидку" можно будет, как и сейчас, в безналичной форме.

Судя по данным Государственной службы статистики, в ноябре 2018-го с субсидией в Украине было около 3,5 млн семей. Они в марте могут претендовать на монетизированную льготу. Как и раньше, субсидия остается целевой помощью, то есть тратить ее нужно только на выплату коммуналки, а вот "сдачу" (если экономить на коммуналке и тратить меньше, чем выделили) можно будет оставить себе. Но контролировать этот процесс будет сложнее.

Те, у кого открыты счета в банках, деньги получат через государственный "Ощадбанк", остальные – через "Укрпочту". Размер субсидии будет зависеть от многих факторов: дохода, количества членов семьи, стоимости коммунальных услуг в конкретном регионе. В Минсоцполитики подсчитали, что в среднем они выделяют на одного субсидианта 1,5 тыс. грн.