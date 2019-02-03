Мир Какую еду нельзя подогревать - совет докторов

2019-02-03 12:00 447

 

Некоторые продукты при повторном подогреве не только теряют свои полезные свойства, но и становятся вредными для здоровья. Врачи рассказали, какую еду нельзя поддавать термической обработке несколько раз.

Специалисты не рекомендуют заново греть блюда из свеклы, мяса, грибов, куриных яиц и картофеля. Свекла полностью теряет свои витамины при последующем нагревании. Мясо при дополнительной термической обработке теряет значительное количество своих вкусовых качеств. Но главное – при этом происходит расщепление легкоусвояемых белков.

Так как мясо относится к долго и тяжело перевариваемым продуктам, то с потерей ценных белков оно превращается в опасную для органов пищеварения пищу. Как и мясо, грибы содержат в своем составе белки. Значит, повторная термическая обработка превращает их во вредный для здоровья человека продукт. Не стоит подогревать уже сваренное яйцо или приготовленный ранее омлет.

Иначе полезные микроэлементы, содержащиеся в них, останутся в мизерном количестве, зато в блюде появятся очень вредные для здоровья токсины и канцерогенные вещества. Блюда из картофеля становятся вредными при неоднократном подогреве. Причина такого явления – в крахмале, которым богат картофель. При подогреве крахмал распадается под воздействием высоких температур.

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