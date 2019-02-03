Украина Супрун пообещала усложнить жизнь родителям, подделывающим справки для детей

2019-02-03 13:00 300

 

МОЗ Украины будет внедрять механизмы, которые сделают невозможным выдачу поддельных справок. Один из таких шагов - электронная медицинская карта. Об этом сообщила и.о. главы Минздрава Ульяна Супрун на своей странице в Facebook.

"Все данные о прививках будут внесены в электронную систему, которая сделает невозможным манипуляции с номерами вакцин", - сообщила Супрун. И.о. министра объяснила, что вакцинированный иммунитет останавливает развитие болезни или облегчает ее течение и предотвращает распространение инфекции, но прививки "на бумаге" этого сделать не могут. "Недопустимо, когда здоровье и жизнь детей сознательно ставят под угрозу их родители - покупают за взятку справки, ребенок вакцинирован. Такие действия опасны не только для детей, родители которых не вакцинируют, но и для всех окружающих", - написала Супрун. Она добавила, что об этом должны помнить "заботливые" родители, которые пытаются облегчить свою жизнь с помощью купленной справки о вакцинации.

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