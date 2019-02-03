Украина Пропавший украинский военный оказался в плену

2019-02-03 15:00 303

Украинский военнослужащий разведчик из подразделения 79-й десантно-штурмовой бригады, который исчез 23 января, оказался в плену у боевиков. Такое заявление сделали представители 79-й десантно-штурмовой бригады на свой странице в социальной сети.

По их словам, боевики разместили видеозапись, на которой находился их исчезнувший сослуживец Николай Гриненко, о котором ничего не было известно с тех пор, как он пропал с боевой позиции 23 января этого года.

"Мы признаем принадлежность военнослужащего на видеозаписи. Николай Гриненко - военнослужащий нашей воинской части", - отметили в бригаде.

Также военные заявили, что все сказанное Гриненко на камеру оккупантов "является подготовленным, сфабрикованным и срежиссирован кремлевской пропагандой видео в" Донецких подвалах "".

"Достоверно известно, что на военнослужащего осуществлялся колоссальное психологическое давление. Используется все меры на всех уровнях для возвращения нашего военнослужащего домой", - говорится в сообщении