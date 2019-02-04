Мир В МИД Украины озвучили позицию по Венесуэле

2019-02-04 18:30 366

 

Киев призывает провести в Венесуэле демократические выборы и избежать применения силы.

Украина призывает предотвратить разрешение политического кризиса в Венесуэле силовыми методами провести демократические выборы. Об этом в понедельник, 4 февраля, сообщила пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко.

"Украина признает Хуана Гуайдо главой единого демократически избранного органа власти Венесуэлы - Национальной ассамблеи, а также лидером демократической оппозиции. Поэтому от него и других руководителей политических сил Венесуэлы зависит возвращение к демократическому управлению в стране, в частности путем достижения договоренностей о проведении демократических и сертифицированных международными наблюдателями выборов", - подчеркнула Зеленко.

"Украина призывает делать все возможное для предотвращения силовых методов разрешения политического кризиса и, как следствие, противодействия экономической катастрофе, которая уже приводит к гуманитарным проблемам и страданиям венесуэльского народа", - сказала представитель МИД.

Как сообщалось, сегодня Хуана Гуайдо временным президентом Венесуэлы признали Испания, Франция, Португалия, Швеция, Великобритания, Австрия, Нидерланды, Германия, Латвия, Литва, Финляндия и Дания.

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