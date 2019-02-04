Украина Для евробляхеров хотят продлить льготный период

2019-02-04 21:30 201

 

Народные депутаты обеспокоены откровенно слабыми темпами растаможки евроблях по новым льготным правилам. По подсчетам Государственной фискальной службы, с 25 ноября 2018 года по 22 января 2019 года украинские номера получили только 44 тысяч евроавтомобилистов. Тогда как в стране насчитывается около миллиона машин с иностранной регистрацией.

В результате, по самым оптимистическим оценкам, к моменту завершения льготного 90-дневного периода свои машины смогут легализовать не более 10% владельцев. Проблему не поможет решить даже вступление в силу "драконовских" санкций к нарушителям таможенных порядков, которые начнут действовать еще через 90 дней.

Чтобы решить проблему, нардепы внесли в Раду законопроект №9517, которым предлагают сроком на три года, как это предусмотрено для покупателей электромобилей, освободить владельцев машин на еврономерах от уплаты НДС и акцизного сбора в полном объеме. А также отобрать у патрульной полиции право останавливать такие авто с целью проверки, не была ли передана машина в управление третьему лицу.

При этом все полученные государством средства от растаможки таких авто за ближайшие три года автор инициатив предлагает направлять на счета Пенсионного фонда. Правда, не до конца ясно, о каких объемах будет идти речь, учитывая, что ни акцизный сбор, ни НДС, ни даже "добровольный" штраф в размере 500 необлагаемых минимумов, который сейчас вносят за растаможку владельцы машин на еврономерах, они платить не будут.

Впрочем, следует отметить, что шансов у проекта пройти жернова Верховной Рады совсем немного. Депутаты с огромным трудом вышли на компромиссное решение осенью минувшего года. И едва ли сейчас станут возвращаться к больному вопросу. По крайней мере, до тех пор, пока не завершится 180-дневный переходный период.

Отметим, что, по подсчетам ГФС, за время действия льготных правил счета Пенсионного фонда пополнились на 2,8 млрд гривен, которые в виде таможенных платежей уплатили в казну владельцы 44 тысяч евроблях.

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