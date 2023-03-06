ВОЙНА В Украине Просчитали все: россияне хотят украсть уникальное оборудование с ЗАЭС

2023-03-06 20:30

Российские оккупанты уже планируют отход из Энергодара и собираются в случае отступления обворовать Запорожскую атомную электростанцию. Речь идет о ценном оборудовании.

Об этом сообщает пресс-служба ЗАЭС.

В частности, на ЗАЭС приехали так называемые «специалисты атомной отрасли» из россии. Они начали составлять списки оборудования, которое «необходимо демонтировать» с атомной станции в случае отступления.

Жители Энергодара отмечают, что внимание россиян привлек Центр подготовки ремонтного и руководящего персонала «Энергоатома», созданный на базе учебно-тренировочного центра Запорожской АЭС.

«Это уникальный объект, где атомщики из многих стран мира на полномасштабных моделях оборудования получают редкие практические навыки, необходимые для их эксплуатации и ремонта атомных электростанций», — говорится в сообщении.

Средства в создание учебного центра инвестировал «Энергоатом» (500 млн гривен) и Евросоюз (почти 13 млн евро).