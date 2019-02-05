Украина В районе Донецкого аэропорта от пули снайпера погиб военный

2019-02-05 10:30 207

Разведка ВСУ утверждает, что оккупанты заплатили за преступление: шесть боевиков уничтожены и четверо их подельников получили тяжелые ранения.

Вчера под вечер, 4 февраля, в двух километрах на север от бывшего Донецкого аэропорта от пули снайпера российских оккупантов погиб военнослужащий Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщил в утренней фронтовой сводке штаб операции объединенных сил.

Это первая безвозвратная потеря в Донбассе за много дней относительной "тишины". Другой боец ООС получил ранение.

"1 - 200, 1 - 300. Снайпер, Опытное, между 17-18 часами", — уточнил в Facebook журналист Роман Бочкала.

Всего за вчерашний день гибридные российские войска 8 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе 4 раза с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения.