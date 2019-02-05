С конца января в Украине начал дешеветь автомобильный газ. Об этом свидетельствуют данные газовых АЗС.
Так, если в начале января цена автомобильного газа колебалась на разных АЗС от 12.79 до 13.90 грн за литр, то уже к концу месяца стоимость опустилась и колеблется в коридоре от 10.45 до 11.99 грн за литр. Но в феврале цены продолжили свое снижение и сейчас, состоянием на 5 февраля, самый дешевый газ можно приобрести по цене 10.20 грн за литр, а самый дорогой 11.69 грн з литр.
Подобное снижение стоимости газа зафиксировано по все стране.
Напомним, в ближайшее время не стоит ожидать роста цен на топливо в Украине.