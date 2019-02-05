Украина В Украине упали цены на автомобильный газ

2019-02-05 17:30 351

 

С конца января в Украине начал дешеветь автомобильный газ. Об этом свидетельствуют данные газовых АЗС.

Так, если в начале января цена автомобильного газа колебалась на разных АЗС от 12.79 до 13.90 грн за литр, то уже к концу месяца стоимость опустилась и колеблется в коридоре от 10.45 до 11.99 грн за литр. Но в феврале цены продолжили свое снижение и сейчас, состоянием на 5 февраля, самый дешевый газ можно приобрести по цене 10.20 грн за литр, а самый дорогой 11.69 грн з литр.

Подобное снижение стоимости газа зафиксировано по все стране.

Напомним, в ближайшее время не стоит ожидать роста цен на топливо в Украине.

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