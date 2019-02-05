Украина Мошенники воруют деньги с терминалов с помощью обычных картонок. Схемы

2019-02-05 19:30 285

 

Мошенники придумали новый способ обманывать платежные терминалы и вводить в убытки компании, которым они принадлежат. Вместо настоящих денег в аппараты стали засовывать черный картон с голограммными полосками, которые воспринимается купюроприемниками, как настоящие 500 грн. О новом способе в своем Telegram-канале написал один из основателей FinTech Band (создавший monobank) Дмитрий Дубилет. Об этом пишет UBR.ua.

И сразу уточнил: чтобы платежный терминал воспринял картонки, как настоящие деньги и принял их на счет, жулики воздействуют на технику каким-то специальным устройством. Каким именно — неизвестно. После такого пополнения карточного счета, владелец счета сразу же снимает наличные в банкомате. Конечно же, неподдельные — настоящие.

Дубилет не уточнил масштабы нового мошенничества. Но, как выяснил UBR.ua, от него пострадал один из крупных операторов платежных терминалов (имя не раскрывается). В его аппаратах было найдено резанного картона на 60 тыс. грн.

После этого ЧП все крупные компании, обслуживающие терминалы, тестировали свои устройства, пытаясь понять, при помощи какого приема и аппарата мошенникам удается обмануть купюроприемник. Однако до сих пор не разгадали этот секрет. Так что платежники до сих пор в опасности.

"В чем именно заключается схема, и как работает технология — установить нам так и не удалось. Мы неделю тестировали все возможные способы использования подделки, пробовали ее вставлять в различные типы купюроприемников, отдельно и вместе с подлинной купюрой. Но нам так до сих пор и не удалось повторить "успех" мошенников. Причем мне известно, что этого не смогли сделать и эксперты компании, обнаружившей у себя подделки", — рассказал UBR.ua технический специалист крупной компании-владельца сети платежных терминалов.

Он добавил, что подделка сделана из плотной глянцевой бумаги, похожей на ту, которую используют при печати журналов. А на месте, где у подлинника располагается защитная полоса, наклеена узкая лента фольги. Однако даже размеры настоящей купюры номиналом 500 грн. и подделки не совпадают.

"Сложно представить, как при помощи этой бумаги мошенникам удалось обмануть купюроприемник платежного терминала, в которых не устанавливают дешевых и слабых устройств. Такие аппараты проверяют подлинность денег по целому ряду параметров: размеру, защитным элементам, цвету, свечению в ультрафиолете и т.д. Сама эта подделка даже не претендует на схожесть с настоящими деньгами", — развел руками эксперт.

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