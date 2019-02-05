Украина Количество трудоспособных украинцев резко сократится к 2030 году

2019-02-05 20:30 186

 

Население Украины сократится на 6,8% – до 39,5 млн человек к 2030 году. Доля трудоспособного населения снизится еще больше, на 12% – до 24 млн.

Такой прогноз озвучила директор Института демографии социальных исследований НАНУ Элла Либанова во время круглого стола.

По ее словам, основной причиной является отток трудоспособного населения за рубеж.

«Численность населения с учетом Донбасса, но без учета Крыма, с текущих 42,2 млн человек на начало 2031 года снизится до 39,5 млн, а численность трудоспособного населения (по европейским стандартам от 20 до 64 лет) уменьшится с текущих показателей 26,9 млн – до 24 млн человек.», – сказала она.

По ее словам, такое значительное уменьшение населения невозможно будет нивелировать, влияя на рождаемость или смертность, поскольку основная причина – это тенденция роста трудовой миграции населения Украины.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Пять нововведений февраля, которые больно ударят по карманам украинцев

2019-02-05 19:00 522

фото ЛАУРЕАТЫ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2018» в номинации «Финансист года»

2019-02-04 11:52 393

По 1,5 тысячи: за что и кто из украинцев столько получит

2019-02-03 10:30 10845

Появилось расписание магнитных бурь на февраль 2019 года

2019-01-31 17:30 10041

Еще новости в разделе "Украина"

В украинских поездах станет меньше проводников

2019-02-05 21:00 315

Количество трудоспособных украинцев резко сократится к 2030 году

2019-02-05 20:30 186

Мошенники воруют деньги с терминалов с помощью обычных картонок. Схемы

2019-02-05 19:30 282

Пять нововведений февраля, которые больно ударят по карманам украинцев

2019-02-05 19:00 522
Все статьи раздела "Украина"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

В украинских поездах станет меньше проводников 2019-02-05 21:00 315
Количество трудоспособных украинцев резко сократится к 2030 году 2019-02-05 20:30 186
Мошенники воруют деньги с терминалов с помощью обычных картонок. Схемы 2019-02-05 19:30 282
Пять нововведений февраля, которые больно ударят по карманам украинцев 2019-02-05 19:00 522

Лента

22:00 Ракицкий дебютировал в «Зените»
21:30 Увольнение Супрун: в суде объяснили свое решение
21:00 В украинских поездах станет меньше проводников
20:30 Количество трудоспособных украинцев резко сократится к 2030 году
20:00 Янукович публично выступит с реакцией на приговор суда. Адвокат не исключает "сюрпризы"
19:30 Мошенники воруют деньги с терминалов с помощью обычных картонок. Схемы
19:00 Пять нововведений февраля, которые больно ударят по карманам украинцев
18:30 Порошенко: миротворцы ООН не будут эскорт-сервисом для наблюдателей ОБСЕ
18:00 Турчинов перечислил главные угрозы в 2019 году со стороны России
17:30 В Украине упали цены на автомобильный газ