Украина Количество трудоспособных украинцев резко сократится к 2030 году

2019-02-05 20:30 186

Население Украины сократится на 6,8% – до 39,5 млн человек к 2030 году. Доля трудоспособного населения снизится еще больше, на 12% – до 24 млн.

Такой прогноз озвучила директор Института демографии социальных исследований НАНУ Элла Либанова во время круглого стола.

По ее словам, основной причиной является отток трудоспособного населения за рубеж.

«Численность населения с учетом Донбасса, но без учета Крыма, с текущих 42,2 млн человек на начало 2031 года снизится до 39,5 млн, а численность трудоспособного населения (по европейским стандартам от 20 до 64 лет) уменьшится с текущих показателей 26,9 млн – до 24 млн человек.», – сказала она.

По ее словам, такое значительное уменьшение населения невозможно будет нивелировать, влияя на рождаемость или смертность, поскольку основная причина – это тенденция роста трудовой миграции населения Украины.