Мир Как удалить сообщения в мессенджере Facebook - появилась новая опция

2019-02-06 12:43 207

Facebook открыл для пользователей Messanger опцию удаления отправленных сообщений. При этом появились и определенные ограничения.

Удалять сообщения в Facebook Messenger можно будет лишь в течение 10 минут после отправки. Новая функция появилась как на iOS, и на Android. Для компьютерной версии приложения эта опция недоступна.

Кроме того, есть и возможность удалить сообщения всех участников переписки или скрыть её только от себя самого.

В старой версии приложения сообщение можно было только скрыть в собственной истории переписки: собеседнику оно все равно было доступно.

Ранее удалять сообщения в приложении могли только руководители Facebook и его основатель Марк Цукерберг

Виктория ГОРОВАЯ.

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