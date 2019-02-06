Мир Министр отправлен в отставку из-за необдуманной фразы про акции протеста

2019-02-06 14:16 231

Политики Бельгии наглядно показали, что демократия и порядочность - не просто предвыборные слоганы. Высокопоставленный чиновник лишился должности за одну необдуманную реплику.

Министр окружающей среды Бельгии Жоке Шовлиге ушла в отставку после своего заявления о том, что массовые демонстрации в защиту климата в Бельгии в последние недели является заговором.

"Я сказала кое-что, что было неправильным", - заявила она, настаивая, что не собиралась лгать.

Как сообщает AP, она была вынуждена уйти в отставку после переговоров с руководством партии.

Также оппозиция выразила свое возмущение ее заявлением и использованием названия государственной организации для лжи.

За последние два месяца десятки тысяч демонстрантов протестовали по всей стране с требованием лучшей защиты климата, часто критикуя политику Шовлиге.