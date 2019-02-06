Украина Кабмин принял важное решение касательно доставки пенсий

2019-02-06 18:30 300

Кабинет министров Украины на заседании 6 февраля принял решение для бесперебойной доставки пенсий и выплаты зарплат сотрудникам "Укрпошты".

В частности, сегодня утвердили порядок использования бюджетных средств для возмещения расходов "Укрпоште" за услуги, связанные с выплатой и доставкой пенсий. Также определен механизм использования этих средств, которые будут предоставлены при условии заключения договоров с территориальными органами Пенсионного фонда.

Предполагается, что реализация принятого решения обеспечит бесперебойную доставку пенсий и выплату заработной платы сотрудникам "Укрпошты".

Напомним, ранее генеральный директор "Укрпошты" Игорь Смелянский в интервью "РБК-Украина" заявил, что украинских почтальонов будут увольнять за политическую агитацию перед выборами.

В декабре президент Петр Порошенко призвал "Укрпошту" прекратить увольнение почтальонов. Это заявление было сделано в связи с планами компании с 1 января отказаться от доставки пенсий и сократить сеть отделений. Тогда "Укрпоште" выделили дополнительные 500 млн гривен.