Украина В Нафтогазе сообщили, сколько должен стоить газ

2019-02-06 19:30 279

 

Украинцы недоплачивают за газ около 20% его рыночной стоимости, утверждают в холдинге.

Украинцы платят за газ на 20% меньше его рыночной стоимости. Об этом в среду, 6 февраля, заявил директор интегрированного газового бизнеса Нафтогаза Андрей Фаворов.

"В середине января мы проводили тендер на закупку из Европы газа на февраль. Было 17 участников – всем известные крупнейшие энергетические компании. Победила компания, которая в эквиваленте предложила цену 10,65 гривны за кубометр… При этом цена, по которой мы обязаны продавать, составляет 8,5 гривны", - сказал он.

В Нафтогазе также пожаловались, что из-за несоответствия цен на газ для населения рыночным теряют 8 миллиардов гривен.

Ранее министр энергетики Игорь Насалик сообщил, что за два года газ в Украине подорожал на 89%. В частности, в октябре прошлого года Кабмин повысил цена на газ на 23,5%. Ожидается, что стоимость газа вырастет еще на 40% в течение года.

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