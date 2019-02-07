Украина Нюансы нового закона о валюте и валютных операциях - обменный надзор и лимиты

2019-02-08 08:10 288

В Украине вступил в силу долгожданный для многих закон о валюте и валютных операциях № 2473-VIII. Семь месяцев назад он был опубликован в официальном парламентском издании "Голос Украины".

"Все, что не запрещено напрямую, разрешено. На смену тотального контроля каждой валютной операции у нас придет так называемый риск-ориентированный валютный надзор. Мы ввели также понятие незначительных валютных операций – это операции, которые меньше суммы финансового мониторинга, это меньше 150 тысяч гривен. Валютный надзор за этими операциями не будет происходить", - сказал заместитель главы НБУ Олег Чурий во время пресс-брифинга в Киеве.

По его словам, для бизнеса увеличивается срок расчетов по экспортно-импортным операциям с шести месяцев до одного года, а также полностью отменяются санкции в случае нарушения сроков расчетов.

Законом определено, что о валютных операциях нужно уведомлять Нацбанк. Как именно - определит сам регулятор.

Определено, что Нацбанк и Государственная фискальная служба осуществляют валютный надзор с учетом риск-ориентированного подхода, не вмешиваясь в операции и деятельность организаций, которые их проводят. Как именно будут осуществлять надзор, определит НБУ. Однако согласно закону агенты валютного надзора будут иметь право требовать дополнительные документы об операциях - и их обязательно нужно будет предоставлять.

А вот в случае неустойчивого финансового состояния банковской системы, ухудшения платежного баланса Украины или при обстоятельствах, угрожающих стабильности финансовой системы государства Нацбанк сможет применить дополнительное регулирование. В частности, обязать продавать часть поступлений в валюте или ввести лимиты на проведение отдельных валютных операций.

При этом правление Нацбанка может ввести дополнительные ограничения на срок до шести месяцев и продлевать их на срок не более шести месяцев. Максимально разрешенный срок действия дополнительных ограничений - 18 месяцев из 24, начиная со дня введения первого ограничения.

Закон отменяет действие декрета Кабмина от 19 февраля 1993 года № 15-93 "О системе валютного регулирования и валютного контроля". Раньше это был основной документ, который регулировал операции с валютой.

Уже сегодня в Украине легализована онлайн-покупка валюты для физических лиц. Также Нацбанк осуществил ряд валютных послаблений.